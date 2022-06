Heeze-Leende hoopt op meer geld van het rijk voor opknapbeurt De Berkenschutse: ‘Situatie voor leerlingen is nijpend’

Oproep Struikelen en slalommen of juist makkelijk doorrollen: hoe ‘rollator­proof’ is uw gemeente?

Steeds meer mensen zijn afhankelijk van een rollator. Maar niet alle dorpen en wijken zijn even goed ingericht op het vervoermiddel. Hoe is dat bij u? Moet u slalommen om te kunnen pinnen? Struikelt u over boomwortels op weg naar de bakker? Het ED is benieuwd hoe ‘rollatorproof’ onze regio is en start vanaf maandag met een groot onderzoek.

