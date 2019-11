Heeze-Leende is verkeerd bezig volgens lokale omroep RTV Horizon

HEEZE-LEENDE - Lokale omroep RTV Horizon gaat formeel een bedrag van 8417 euro claimen bij de gemeente Heeze-Leende. Dat is de bijdrage die Heeze-Leende over 2019 verplicht is te betalen, aldus de omroep.

De gemeente hield de betaling in omdat er onvrede is over de programmering. Dat zei burgemeester Paul Verhoeven vorige week in een vergadering van de gemeenteraad van Heeze-Leende.

Heeze-Leende te weinig aan bod

Mensen en gebeurtenissen in Heeze-Leende komen volgens hem te weinig aan bod. En dat is alleen maar erger geworden sinds de Horizon-studio verhuisde van Heeze naar Maarheeze. Verhoeven werd in die conclusie gesteund door coalitiepartij Lokaal Heeze-Leende. De burgemeester kondigde aan dat hij gaat overleggen met het Commissariaat voor de Media om advies te vragen over de situatie.

‘Is niet aan hen’

Maar volgens het bestuur van RTV Horizon en het PBO (programmabeleidsbepalend orgaan) zijn de gemeenteraad en de burgemeester helemaal verkeerd bezig. ,,Het is niet aan hen om de programmering van Horizon te beoordelen", zegt woordvoerder Johan Bax van het PBO, ,,daar zijn wij voor. Als de gemeente niet tevreden is over de omroep dan moeten ze dat tegen ons zeggen. Maar wij hebben nog helemaal niks van de gemeente gehoord”.

Goedgekeurd

In de Mediawet is geregeld dat de lokale omroep waarmee gemeenten een zend-overeenkomst afsluiten zo'n PBO moet hebben. Juist om er voor te zorgen dat een gemeenschap zich herkent in de programmering van de lokale omroep. In Heeze-Leende zitten 11 mensen in het PBO, ze vertegenwoordigen alle maatschappelijke stromingen. Volgens Bax en Waterschoot heeft de gemeente de PBO erkend en goedgekeurd. Dat gebeurde in het voorjaar met het afsluiten van een nieuwe uitzendovereenkomst voor 5 jaar met Horizon.

Steeds beter

Bax herkent de klachten vanuit het gemeentebestuur niet. ,,Wij toetsen de programmering van Horizon en wij vinden dat er behoorlijk wat nieuws en onderwerpen over Heeze-Leende gebracht worden op radio en televisie. Bovendien zien wij dat het steeds beter wordt. En je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat het allemaal vrijwilligs zijn".

De burgemeester zei dat de onvrede over de programmering ook de reden is dat er de komende jaren geen bedrag in de gemeentebegroting gereserveerd is. Tot de verhuizing naar Maarheeze kreeg Horizon 10 jaar lang gratis huisvesting in Heeze in plaats van geld.

Dubbeltje op eerste rang

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage is ook in de Mediawet geregeld. Het is een bedrag per inwoner. In Heeze-Leende zou het voor dit jaar neerkomen op 8417 euro. Volgens Waterschoot is de gemeente verplicht om dat bedrag te betalen: ,,En dat weten ze ook". Daarbij zit Heeze-Leende toch al jaren voor een dubbeltje op de eerste rang: ,,De huurwaarde van de ruimte die we in Heeze gebruikten was veel lager dan het bedrag waar we feitelijk recht op hadden".

Sympathie

Ondertussen is Waterschoot gebleken dat er in de politiek behoorlijk verschillend gedacht wordt over Horizon. ,,We zijn ook benaderd door fracties die zeggen sympathie voor ons te hebben. En die komen zowel uit de coalitie als uit de oppositie".