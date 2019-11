Heeze-Leende lijkt wel klaar met RTV Horizon

Burgemeester Paul Verhoeven gaat nu bij het Commissariaat voor de Media advies vragen. Hij wil weten wat de gemeente kan doen om de omroep tot beter presteren te dwingen. Ook wil hij weten hoe vast de gemeente aan het contract met Horizon zit. ,,Daarna moet de gemeenteraad beslissen of en hoe we verder gaan met RTV Horizon", aldus Verhoeven maandagavond in de vergadering van de gemeenteraad over de begroting. Een begroting waarin vooralsnog ook geen bijdrage van de gemeente aan Horizon is opgenomen.

5 jaar

RTV Horizon kreeg vorig najaar de uitzendvergunning voor de gemeente Heeze-Leende voor een periode van 5 jaar. Dat betekent ook een jaarlijkse bijdrage van 9000 euro. Die werd deels gegeven in de vorm van het beschikbaar stellen door de gemeente van een kantoor/studioruimte. Horizon heeft ook in Cranendonck de uitzendrechten en een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.

Eigenlijk was er van meet af aan kritiek op Horizon vanuit Heeze-Leende. Vooral in de tv-uitzendingen was veel te weinig aandacht voor deze gemeente, zo vond men. Het gemopper nam nog toe toen de omroep voor de zomer verhuisde naar Maarheeze.

Geen cent

Maandagavond was het coalitiepartij Lokaal Heeze-Leende die de kwestie Horizon opnieuw aankaartte. Aanleiding was een brief die de omroep 2 weken geleden naar de raadsleden stuurde. Daarin schrijft Horizon-voorzitter Jan Waterschoot dat Heeze-Leende zijn betalingsverplichting niet is nagekomen. De omroep heeft nog geen cent ontvangen. En in de gemeentebegroting van volgend jaar staat ook geen bedrag genoemd.

Dat laatste klopt, zo zei Verhoeven. Hij stelde dat Horizon eerst zijn belofte om meer nieuws te brengen uit Heeze-Leende moet nakomen, voordat er gemeentegeld komt. Dat de omroep tot nu toe geen cent ontving is niet waar, aldus de burgemeester. Immers: er hoefde in Heeze geen huur betaald te worden.

Maat vol

Voor Lokaal Heeze-Leende (LHL) is de maat in ieder geval vol. Wat raadslid Dennis Keuten betreft kan de zendvergunning beter ingetrokken worden. Hij noemde Horizon ,,een kwakkelende omroep die ons niet vertegenwoordigt". De burgemeester zei begrip te hebben voor de irritatie bij LHL. Hij is zelf ook nog steeds boos over de volgens hem ‘zeer verrassende en teleurstellende verhuizing naar Maarheeze’. Ook het tot 2 maal toe mislukken van een afspraak met het Horizon-bestuur over een presentatie voor de gemeenteraad had hem geërgerd.

Onafhankelijk