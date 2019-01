Heeze-Leende omarmt 'wereldidee’ Jantje en Pietje

Burgemees­ter bezorgd over criminele ontwikke­lin­gen Hee­ze-Leen­de

7 januari HEEZE-LEENDE - Burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende maakt zich zorgen over de criminele ontwikkelingen in z’n gemeente in relatie tot de beperkte politiecapaciteit. Hij zei dat tijdens de nieuwjaarstoespraak gisteravond (maandag 7 januari) in dorpshuis ‘t Perron in Heeze, waar verder Cintha Bax uit Leende als ‘Verbinder van het Jaar’ werd onderscheiden.