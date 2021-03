Heeze-Leende onderzoekt mogelijkheden om hoogspanningskabels ondergronds te leggen

HEEZE-LEENDE - De gemeente Heeze-Leende trekt 20.000 euro uit om te onderzoeken of de hoogspanningskabels die de wijk De Nieuwe Hoeven doorkruizen, in de grond kunnen verdwijnen. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een groep wijkbewoners die hier al ruim een jaar voor pleit.

Het hoogspanningstraject in Heeze staat al sinds eind 2018 op de landelijke lijst van het ministerie van Economische Zaken. De kabels doorkruizen er een woonwijk. Ongewenst, zo stelt het rijk dat bereid is 85 procent van de kosten voor haar rekening te nemen om ze in de grond te laten verdwijnen.

Sinds begin 2020 is vanuit De Nieuwe Hoeven een initiatiefgroep actief om de gemeente enthousiast te krijgen om hier aan mee te doen, maar kreeg lang geen gehoor. Pas vorige week was er een eerste gesprek tussen de groep en wethouder Jan de Bruijn (Lokaal Heeze-Leende), die het dossier vorige maand heeft overgenomen van wethouder Frank de Win (CDA).

Quote De motie lijkt me een een- tweetje met het college Robert Groenewoud, VVD Heeze-Leende

Maandag dienden de coalitiepartijen tijdens de raadsvergadering een gezamenlijke motie in om een haalbaarheidsonderzoek te starten. De vier oppositiepartijen staan ook achter het onderzoek, maar plaatsten wel vraagtekens bij de timing van de motie.

,,De subsidieregeling is er sinds 2019. Waarom is er zo lang gewacht? Deze motie lijkt me een een- tweetje met het college”, zei VVD-fractievoorzitter Robert Groenewoud die vorige week met fractiegenoot Johan Cuijten een digitaal overleg had met de actiegroep.

Dualisme

Volgens de indiener van de motie, Inge Maas (CDA) is er helemaal geen sprake van een vooropgezet plannetje: ,,Ook wij hebben als fractie gesprekken gevoerd met bewoners. Dit speelt nu in De Nieuwe Hoeven.” En dat juist de coalitiepartijen een gezamenlijke motie richting het eigen college indienden, is volgens Maas ook niet raar: ,,Dat heet dualisme.”

In het haalbaarheidsonderzoek wordt ook nieuwbouwwijk De Bulders meegenomen. Naar de 20.000 euro die het onderzoek mag kosten, hoeft niet meer gezocht te worden. Wethouder Financiën Pieter van der Stek (D66) heeft al een potje gevonden. Het gereserveerde geld voor burgerinitiatieven in 2020 (25.000 euro) blijkt nauwelijks aangeroerd. De raad vind het prima om dat geld te bestemmen voor het onderzoek.

Quote Haalbaar­heids­on­der­zoek is een mooie eerste stap Peter Bakermans, Initiatiefgroep Verkabeling De Nieuwe Hoeven

Het uiteindelijk onder de grond leggen van de kabels kost naar schatting 6 miljoen euro. Vijftien procent is voor rekening van de gemeente Heeze-Leende. De initiatiefgroep had bedacht om met extra uit te geven bouwkavels in De Bulders de werkzaamheden te kunnen betalen. Nu dat geen optie lijkt omdat de provincie extra kavels daar niet ziet zitten, heeft de bewonersgroep een nieuw plan bedacht.

,,Als de kabels op een creatieve manier in de grond kunnen worden verwerkt, is er straks misschien in De Nieuwe Hoeven plek voor vier extra bouwkavels. Dat levert al snel acht ton op”, rekent Peter Bakermans, mede-initiatiefnemer van de bewonersgroep. Hij is blij dat er nu eindelijk actie komt. ,,Het haalbaarheidsonderzoek is een mooie eerste stap.”

De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek voor de zomervakantie bekend zijn.