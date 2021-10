Heeze-Leende: onkruid op trottoir moeten we accepteren

Om de onkruidgroei te beheersen werd in Heeze-Leende tot 2015 glyfosaat gebruikt. Al enkele jaren is het bij wet verboden om op verhardingen chemische onkruidbestrijding toe te passen. Tegenwoordig wordt het onkruid op verhardingen in het openbaar gebied van Heeze-Leende dan ook op een mechanische manier beheerst.

Daarbij wordt uitgegaan van een kwaliteit waarbij een bepaald percentage onkruid mag groeien. De aannemer bepaalt zelf, afhankelijk van hoe welig het onkruid tiert, hoe vaak hij op pad gaat.

Sinds eind 2015 zijn er via de melddesk van de gemeente in totaal 320 meldingen binnengekomen met klachten over onkruid. Ongeveer een derde daarvan is van de laatste veertien maanden. Het is niet bekend hoeveel klachten via de telefoon of per e-mail zijn binnengekomen.

Quote Maximaal bestrijden is ondoenlijk College B en W Heeze-Leende

Het college van B en W spreekt nog altijd over relatief weinig klachten en vindt de huidige manier van bestrijden acceptabel. ,,Het kwaliteitsniveau van de bestrijding is gelijk gebleven. Maximaal bestrijden is ondoenlijk. We ontkomen er niet aan dat we onkruiden op verhardingen moeten accepteren”, aldus het college op vragen vanuit de fractie Algemeen Belang Heeze-Leende.

De mechanische manier van bestrijden is wel flink duurder. In het laatste jaar dat met glyfosaat werd gewerkt had de gemeente 15.000 euro vrijgemaakt om het onkruid te bestrijden. In 2021 is dat 55. 118 euro.