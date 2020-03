Heeze-Leende praat ook met Geldrop-Mierlo over toekomst

HEEZE-LEENDE - Burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende en burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo spreken elkaar binnenkort over of en wat voor gezamenlijke toekomst de twee gemeenten mogelijk hebben.

Dat zei burgemeester Verhoeven maandagavond in een vergadering met de gemeenteraadsleden van Heeze-Leende. De politiek had het in die vergadering over een andere samenwerking, namelijk die met Valkenswaard en Cranendonck. Die 3 gemeenten hebben al het ambtelijk samenwerkingsverband A2-Gemeenten. De vraag die de 3 gemeenteraden de komende tijd moeten beantwoorden is of dat samenwerkingsverband moet worden geïntensiveerd en of het uiteindelijk tot een fusie moet komen.

Hoe worden bewoners geraadpleegd?

In de vergadering van maandag moest eigenlijk alleen maar besloten worden of het onderwerp ‘A2-samenwerking en hoe verder’ over 2 weken op de agenda van de gemeenteraadsvergadering komt. Er ligt een voorstel om daar voor de zomervakantie een besluit over te nemen. Ook het traject daar naartoe maakt onderdeel uit van dat voorstel. Dan gaat het er bijvoorbeeld over of en op welke manier inwoners geraadpleegd worden.

Uiteindelijk werd maandagavond inderdaad besloten om over twee weken (16 maart) verder te praten over de A2-samenwerking. En dat is maar goed ook, want als iets helder werd dan is het wel dat de partijen staan te popelen om het over de toekomst van Heeze-Leende te hebben. De bedoeling was om maandagavond alleen over het besluitvormingsproces te praten en geen inhoudelijk debat te hebben. Maar daarmee had de politiek zichzelf procedureel gemuilkorfd.

Quote We zijn in een A2-tunneltje terechtge­ko­men Chris Jacobs, PVOJ/GL De ene na de andere fractie bleek een mening te hebben en die niet voor zich te kunnen houden. Vooral oppositiepartijen ABHL, PVOJ/GL en VVD voelen er niets voor om nu al stappen te zetten -hoe procedureel ook- op weg naar mogelijk een gefuseerde A2-gemeente. ,,We zijn in een A2-tunneltje terechtgekomen", waarschuwde Chris Jacobs van PVOJ/GL. Net als Harrie Scheepers van ABHL en Mark Klerks van coalitiepartij D66 vond hij dat samenwerken en/of samengaan met andere gemeenten óók onderzocht moet worden. Scheepers zei daarover: ,,Valkenswaard is meer gericht op Bergeijk en Eindhoven, Cranendonck op Weert en Heeze op Geldrop en Eindhoven".

‘U hebt de regie’