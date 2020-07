Heeze-Leende schrapt kermissen in augustus; mogelijk wel kermis later dit jaar

HEEZE - LEENDE - De kermissen in Leende en Heeze (allebei in augustus gepland) gaan niet door. De tijd om alles goed te regelen is te kort en de gemeente vreest ook een te grote, onbeheersbare toeloop van mensen.

Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt. B en W van Heeze-Leende hebben het besluit genomen na overleg met de horeca. Vanuit de horeca is aangegeven dat het handhaven van de 1,5 meter coronanorm niet meer te doen is als er zoveel mensen op de been zijn.

Dit jaar mogelijk nog drukker

Volgens de gemeente is het met Heeze-kermis en Leende-kermis toch altijd al erg gezellig druk in de horeca. Dit jaar zou het weleens nog drukker kunnen worden, omdat veel andere evenementen niet doorgaan.

Er werd eigenlijk al geen rekening meer gehouden met kermissen in de nazomer. Door een onverwachte versoepeling van de corona-regelingen vorige week behoort dat ineens weer wel tot de mogelijkheden.

Haastklus is risico

Maar volgens de gemeente Heeze-Leende is het toch te kort dag: ,,De termijn voor het verlenen van de evenementenvergunning is wel heel erg kort om alle voorwaarden en richtlijnen goed te overdenken, te implementeren en aan kermisexploitanten mee te geven. (...) Als het een haastklus is, ziet de gemeente snel wat over het hoofd en dat brengt zeker in Coronatijd een te groot risico met zich mee", aldus de gemeente.

De kermissen stonden gepland van 22-26 augustus in Leende en van 8-11 augustus in Heeze. De gemeente houdt er nog wel rekening mee dat er mogelijk later dit jaar of volgend voorjaar toch nog een kermis komt in beide dorpen. Mits de corona-maatregelen van dat moment dan niet in de weg zitten en mits er in die periode kermisexploitanten beschikbaar zijn.