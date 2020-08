Heeze-Leende sorteert voor op natuurruil rond windmolens

Wie in de eerste concept-versie van het RES (Regionale Energie Strategie) naar het kaartje met de zoekgebieden voor zonnepaneel-velden en windmolens kijkt, kan het niet ontgaan. Vooral in en rond Heeze-Leende is het te doen. Daarvan schrokken veel natuurorganisaties hevig. Zo noemde de Brabantse Milieufederatie het bijvoorbeeld ‘onjuist en ongewenst’ om gebieden voor zon- en windenergie te zoeken in het natuurnetwerk van Brabant.

Geruststellende woorden

Maar in een bijeenkomst maandagavond met de lokale politiek sprak wethouder Toon Bosmans (PvdA, energietransitie) geruststellende woorden.

Dat er zulke grote zoekgebieden rond Heeze-Leende liggen, is juist op initiatief van Heeze-Leende zelf gebeurd. Het plan van Bosmans is om zo de regie zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Heeze-Leende is nu eenmaal een landelijke gemeente met twee snelwegen over het grondgebied. De kans dat er grootschalige energie-opwekkers komen is groot. Bosmans: ,,Door de zoekgebieden extra groot te maken krijgen we meer mogelijkheden om de compensatie in datzelfde gebied te laten landen".

Hij gaf ook een voorbeeld: ,,Een zoekgebied strekt zich uit over de Groote Heide. Natuurlijk willen we daar geen windmolens. Maar wel langs de A67 die daar ook loopt. Als compenstatie kunnen we dan misschien gronden die grenzen aan de Groote Heide bij het natuurgebied trekken".

Niet wachten, maar zelf beginnen

Bosmans was ook blij met geluiden vanuit de PvdA en ABHL om niet te wachten totdat de RES helemaal klaar is (zomer volgend jaar) om zelf al op zoek te gaan naar geschikte plekken voor windmolens. Hij benadrukte verder dat met het instemmen met deze tekst nog niets vastligt. ,,U als raad gaat over uw eigen grondgebied. Als u uiteindelijk zegt: nee, dit plan op onze grond gaat niet door. Dan gaat het niet door. Maar dan moet u natuurlijk ook zeggen wat er dan wél kan".

Dertig regio’s in Nederland zijn momenteel bezig met het opstellen van een RES. Daarin beschrijven zij hoe ze de opwarming van de aarde tegen willen gaan. Alleen zonnepanelen en isoleren van woningen is onvoldoende. Daarom moeten er overal in Nederland in ieder geval windmolens en zonneparken komen.

Er was ook gedeelde kritiek vanuit de lokale politiek op de RES-tekst. Daarin is veel te weinig geschreven over de kansen van innovatie. Bijvoorbeeld bij het opwekken van warmte. Ook moet er meer aandacht komen voor het meedenken van inwoners en (milieu)groeperingen.

Volledig scherm De zoekgebieden in de concept Regionale Energie Strategie © RES

Volledig scherm Wethouder Toon Bosmans tijdens de raadsvergadering van maandagavond © Corrie de Leeuw