Heeze-Leende weer de meest toiletvriendelijke gemeente Zuidoost-Brabant; Valkenswaard in opmars

Streep door plan om alleen statushou­ders te huisvesten op azc in Budel; meerder­heid raad zegt nee

CRANENDONCK - Statushouders in plaats van asielzoekers op het azc in Budel. Dat zou de overlast in Maarheeze en Budel fors moeten indammen. Maar het plan is al van tafel. Er is te weinig politieke steun in de gemeenteraad.

2 november