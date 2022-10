Heeze-Leende wil dat NS aantal treinen in regio op peil houdt

HEEZE-LEENDE - Heeze-Leende wil dat de NS het plan terugdraait om op zaterdag het aantal sprinters tussen Weert en Eindhoven terug te schroeven naar één per uur. Nu rijdt op zaterdag elk half uur een trein tussen de twee steden met Maarheeze, Heeze en Geldrop als halteplekken.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) zet vanaf 11 december het mes in de dienstregeling vanwege een hardnekkig personeelstekort. En dat heeft ook gevolgen voor treinreizigers in Heeze. De NS wil de frequentie van de sprinter tussen Weert en Eindhoven op zaterdag verminderen van twee naar één trein per uur.

GroenLinks Heeze-Leende is daar zeer ongelukkig mee en riep maandag tijdens de raadsvergadering het college van B en W op om samen met andere gemeenten in de regio met de NS in gesprek te gaan. Mobiliteitswethouder Robert Groenewoud (VVD) zegde toe die handschoen op te pakken.

Met de verschraling van de dienstregeling wordt het stimuleren van inwoners om de auto te laten staan en de trein te nemen ondergraven, vindt GroenLinks Heeze-Leende.

Quote Het gaat ons ook om het signaal dat je afgeeft, anders kachelen we achteruit Chris Jacobs, GroenLinks

,,Mensen zonder auto, vaak jonge mensen, zijn de dupe. En mis je een aansluiting, dan sta je een uur op het station te wachten. De noodzakelijke transitie naar schoner en slimmer vervoer, zoals dat in de Metropool Regio Eindhoven (MRE, red.) als doel is geformuleerd, wordt op achterstand gezet”, aldus Chris Jacobs van Groenlinks.

‘Tekort aan personeel mag geen excuus zijn’

De NS heeft zo’n 1400 openstaande vacatures en het tekort dreigt de komende tijd als gevolg van de uitstroom van ouder personeel verder op te lopen naar 2200. Dat de NS met personele problemen te kampen heeft, mag volgens GroenLinks Heeze-Leende geen excuus zijn om treinen voor lange tijd minder vaak te laten rijden.

Jacobs: ,,De gemeente is het aan de eigen duurzame ambities verplicht om het plan van de NS niet als voldongen feit te accepteren. Het gaat ons ook om het signaal dat je afgeeft. Anders kachelen we achteruit.”

Om het plan van de NS van tafel te krijgen, moet Heeze-Leende samen met de andere gemeenten die met hetzelfde probleem zitten, gezamenlijk in MRE-verband de regie pakken en in gesprek gaan met de NS om tot meer treinen te komen.

Quote Ik heb liever minder treinen die wel rijden, dan meer treinen die niet rijden Lot Veldkamp, Lokaal Heeze-Leende

Wethouder Groenewoud gaat dit nu binnen de MRE aankaarten. ,,We willen het autobezit terugdringen. De dip in de dienstverlening van de NS is daar niet bevorderlijk voor”, aldus de wethouder.

Lokaal Heeze-Leende en de Partij voor Oud en Jong zien weinig heil in een overleg met de NS. ,,We hebben er simpelweg geen invloed op. Gezien het personeelsprobleem moeten we blij zijn dat er überhaupt treinen rijden. En ik heb liever minder treinen die wel rijden dan meer treinen die niet rijden”, aldus Lot Veldkamp van Lokaal Heeze-Leende.