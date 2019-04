HeezeLeeft! trekt veel bezoekers naar vooral evenemententerrein, winkelstraten blijven leeg

Vloeibaar asfalt gedumpt op parkeer­plaats Leenderbos in Leende

5 april LEENDE - Op een parkeerplaats van het Leenderbos aan het Strijperpad in Leende is vrijdagochtend vloeibaar asfalt aangetroffen. De dumping is afgezet om bezoekers niet in aanraking te laten komen met het asfalt.