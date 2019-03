Heezenaren brengen duizenden beklimmingen in kaart met fietsapp MyCols

Kleurrijke pakjes, snelle brillen, gesmeerde kettingen en vaak ook een bierbuikje vol goede voornemens. Met de lente in zicht ontwaakt de steeds meer uitdijende horde toerfietsers langzaam uit haar winterslaap. En wat Heezenaren Xavier van Aubel, Sander Brugmans en Stijn van Meerwijk betreft hebben ze er dit jaar weer een speeltje bij om in de haast niet te stillen honger naar feiten, percentages en statistieken te voorzien. Hun telefoonapp MyCols brengt inmiddels het profiel van duizenden heuvels en bergen gedetailleerd in kaart. Handig voor wie Zuid-Limburg nog niet goed kent en wil weten waar de Cauberg gemeen steil wordt. Of juist voor klimmers die inspiratie willen opdoen voor wat onbekende Alpencols tijdens een fietsvakantie in de zomer.