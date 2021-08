Heezer dorpshart binnenkort weer opgefleurd met de nodige Brabantsedag pracht en praal

In navolging van de Lego-paradewagens van 2020 vindt er opnieuw een expositie plaats in de winkeletalages. Ze worden ditmaal gevuld met schilderijen gemaakt door de zestien wagenbouwersgroepen van de Brabantsedag.

Met het parade-alternatief van de Stichting Vrienden Wagenbouwers wordt aangehaakt bij het thema van de 63ste Brabantsedag: Met verve.

De lijst moesten de wagenbouwers zelf fabriceren, maar voor de schilderklus mochten ze ook een bekende kunstenaar of dorpsbewoner inschakelen. Dit was niet tegen dovemansoren gezegd. Zo benaderden wagenbouwersgroepen Bloed, Zweet & Tranen (BZ&T), De Oude Ambachten en Vriendenkring Schenkels benaderden kunstschilder Jos Leurs voor het maken van een drieluik.

Mapje met schetsen

Leurs is niet onbekend met de Brabantse paradewereld: ,,In het verleden heb ik verschillende wagens voor het bloemencorso in Valkenswaard ontworpen.” Doordat hij in 2018 ook een steentje bijdroeg aan de paradecreatie van De Oude Ambachten was een lijntje snel uitgegooid. Leurs: ,,Voordat ik werd gevraagd had ik al een mapje met schetsen klaar.”

Het eindresultaat is een pracht groot kunstwerk in de stijl van Jeroen Bosch. Onder meer het kasteel, de kerk en het gemeentehuis in Heeze en natuurlijk een paradewagen komen terug in het kleurrijke drieluik. ,,En ook ikzelf zit er een beetje in verwerkt”, lacht de in Valkenswaard geboren en in Leende woonachtige schilder.

Zaterdag worden de schilderijen ingeleverd. Een dag later, traditiegetrouw op de laatste zondag van augustus, zou de 63ste theaterparade van de Brabantsedag door Heeze trekken. ,,Om het seizoen toch nog een beetje op een leuke manier af te sluiten houden we dit weekend een barbecue”, zegt Mary Bosmans van Vriendenkring Schenkels.

Interactie

De wagenbouwers zijn blij met alle alternatieven die zijn bedacht om het Brabantsedag-gevoel deze zomer levend te houden, zoals de Paradepaaltjes en Paradeplaatjesactie van Stichting Brabantsedag. Bosmans: ,,Maar het liefst waren we zondag de straat opgegaan om de interactie met het publiek te zoeken. Daar doen we het allemaal voor.”

De voorzitters maken zich ook wat zorgen over de toekomst. Astrid Eickholt (BZ&T): “Onze leden hebben elkaar lange tijd niet of nauwelijks gezien. De ziel is daardoor een beetje uit de groep.” Edward Habraken van De Oude Ambachten: “Veel wagenbouwers hebben kunnen proeven van een vrijheid die ze andere jaren minder hebben. Zij hebben misschien een andere tijdsbesteding gevonden.”

De schilderijen komen vanaf medio september in verschillende winkeletalages te hangen. Aansluitend worden ze geveild. De opbrengt vloeit terug naar de wagenbouwers.