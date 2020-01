Heezer kringloopwinkel na de brand: Ik dacht, ‘Daar gaat onze toekomst’

Als Jean-Paul het licht van een zaklamp laat schijnen door de winkel, wordt duidelijk dat er sprake is geweest van een enorme hitte en een flinke rookontwikkeling. In de achterzijde van het pand, waar de brand is ontstaan, ziet alles er zwartgeblakerd uit. Iets verderop lijkt de schade mee te vallen, voor zover daar sprake van kan zijn, want overal zijn roetdeeltjes neergekomen. Her en der zijn voorwerpen gedeeltelijk verbrand of gesmolten, zoals een klok die zo uit een schilderij van surrealistisch kunstenaar Salvador Dali lijkt te komen. Op de bovenverdieping van het pand stonden boeken en elpees. Jean-Paul: ,,Daar kunnen we niets meer mee, alles is daar nat geworden van het bluswater.”