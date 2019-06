Heksen voor jong en oud bij kasteeltje Cranendonck

Feitelijk is het boek Duivelskwartier van Johan Otten de aanleiding geweest voor het evenement. Otten heeft zich verdiept in de heksenjacht en heksenverbrandingen die in 1595 in de regio plaatsvonden. In totaal vonden in dat jaar 25 vrouwen de dood, meestal eindigde hun leven op de brandstapel. De eerste vijf slachtoffers kwamen bij kasteel Cranendonck om het leven.