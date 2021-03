Helmi Deelen uit Heeze is docent Duits van het jaar: ‘Deze taal voelt voor mij als een jas die ik aantrek’

Rechtszaak over bomenkap in Leende; ‘Misschien willen toekomsti­ge bewoners straks wel zo’n mooie boom in hun tuin?’

6 maart LEENDE/DEN BOSCH - Moeten elf bomen en hagen in de dorpskern van Leende wijken voor nieuwbouw? Of kunnen de bestaande bomen alsnog worden ingepast in het bouwplan? De gemeente Heeze-Leende wil het eerste. Leendenaren Erwin Hol en Ad van Vugt vinden dat de bomen behouden moeten blijven en stapten donderdag naar de rechter.