Hemelwater voortaan opvangen in Budels park

BUDEL - De herinrichting van het Boudriepark in Budel moet niet alleen zorgen voor meer ontspanning, maar ook voor een betere afvoer van hemelwater. Dat komt nu nog voor een groot deel in het riool terecht.

Nu de grondwaterpomp bij de parkvijver defect is, wordt het gebrek aan regenwater steeds zichtbaarder. De bodem van de vijver komt op sommige plekken al aardig in zicht. In de toekomst wil Cranendonck het hemelwater niet meer via het riool laten wegvloeien, maar in de omgeving opvangen en vasthouden. Dit is een van de maatregelen die worden genomen om van Cranendonck een klimaatbestendige gemeente te maken.

Wethouder Frans Kuppens: ,,In het Boudriepark willen we het hemelwater niet langer afvoeren, maar daar laten waar het terechtkomt. De afgelopen warme, droge zomers hebben veel mensen zelf ervaren dat aanpassen geen overbodige luxe is.” Eerder al is in Budel het terrein van basisschool De Boogurt aangepakt. Kuppens: ,,We zijn verder onder meer bezig met het Bravo! College. In Budel-Schoot komen onder meer het Stationsplein en het parkeerterrein bij de Plus-supermarkt in aanmerking. En in Maarheeze bij de Stationsstraat stimuleren we mensen om hun tuinen te vergroenen.”

In het Boudriepark wordt werk met werk gemaakt. Het ruim dertig jaar oude park wordt opnieuw ingericht. Het project wordt in delen uitgevoerd. De eerste fase is grotendeels gerealiseerd. In de nieuwe natuurspeelplaats van de aan het park gelegen school kunnen kinderen inmiddels volop klimmen en klauteren. Wel planten hoveniers nog bomen en struiken. Bij de school hebben stoeptegels plaatsgemaakt voor groene speelplekken. Ook is er een wadi aangelegd voor de opslag van overtollig hemelwater.

Het ontharden en afkoppelen van het riool bij het nabijgelegen basketbalveld, nu nog een grote geasfalteerde vlakte in het Boudriepark, is de tweede fase van het project. Samen met inwoners wordt nagedacht over nieuwe functies. De eerste schets moet begin volgend jaar gereed zijn.