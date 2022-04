Hennie van der Plaat viert 100ste verjaardag. ‘Salto maken zit er niet meer in’

Start woningbouw Schavers­vel­den voor bouwvak verwacht; vijf woningen opnieuw in de verkoop

HEEZE - Er gloort hoop voor de groep kopers van de nieuwbouwwoningen aan de Schaversvelden in Heeze. Eigenlijk had de schop vorig jaar maart al in de grond gemoeten. Nu is de verwachting dat voor de bouwvak een start kan worden gemaakt met de bouw.

8 april