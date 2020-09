Herinrichting Muggenberg in Heeze van start

De bewoners van de Nieuwe Hoeven maken nu extra kilometers om richting Geldrop te gaan. Op de fiets is het, deels illegaal, nog te doen, maar met de auto moet je flink omrijden. Een bewoner van De Koperslager geeft aan dat hij normaal binnen een paar minuten op de rotonde aan de Geldropseweg is. Nu doet hij er ongeveer een kwartier over. In het dorp kun je ook merken dat er veel meer verkeer rijdt: ,,Wat normaal via de Muggenberg van en naar huis in de Nieuwe Hoeven gaat, moet nu door het dorp. Logisch dat het drukker is!”