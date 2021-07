Herinrichting speelplaats De Wereldwijzer ton duurder

Door een deel van de speelplaats van De Wereldwijzer in te richten als parkeerterrein, is het parkeerprobleem opgelost. De school moet dan wel gecompenseerd worden. Zonder deze compensatie is er geen oplossing voor het parkeerprobleem en is woningbouw niet mogelijk, aldus het college.

Of het geld daadwerkelijk wordt uitgegeven is nog niet zeker. De gemeente is bezig met het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) waarin alle scholen tegen het licht worden gehouden. Een fusie tussen De Wereldwijzer en de school in Dorplein is een optie. Als er aanleiding is vanuit het IHP, dan zal een bescheidenere ingreep en versoberde uitvoering aan de orde zijn, aldus het college.