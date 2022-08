Herstart Brabantsedag is uitdagend: materialen zijn duur en er zijn minder wagenbouwers

Ook sporthal in Heeze wordt tijdelijke opvang voor asielzoe­kers: ‘Vanuit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren’

HEEZE-LEENDE - Ook de gemeente Heeze-Leende gaat tijdelijk asielzoekers opvangen voor wie in reguliere centra zoals in Ter Apel geen plek is. In sporthal De Pompenmaker in Heeze is vanaf 3 augustus plaats voor maximaal honderd mensen.

22 juli