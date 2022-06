BUDEL - Het leek twee jaar geleden een afscheid te worden met stille trom, maar op vrijdag 17 juni is theatershow ‘Pastta!?’ in Budel-Dorplein het allerlaatste kunstje van Duo Vreemd. Bijna vier decennia lang voorzag het muzikaal-komische duo allerlei feesten, maar ook theatershows en congressen van een vrolijke noot.

Fred ten Hoor uit Nederwetten en Ronald Vermijs uit Eindhoven leerden elkaar eind jaren zeventig kennen op de reclameafdeling van een grote standbouwer. Er was direct een klik. Vermijs: ,,Ik kom uit de bandjesscene en Fred uit het toneelwereld. In de verloren uren zaten we bij elkaar.”

Frame

De cabaretgroep dankt haar naam aan een bandjesproject. Ten Hoor: ,,We zijn ooit het bandje Frame begonnen. Daar zaten ook onze vrouwen bij. Uiteindelijk bleven wij met ons tweeën over. Frame werd vervolgens ‘vreemd’ en zo is Duo Vreemd ontstaan.”

In 1983 stond het tweetal voor het eerst met een eigen show op de planken. Vele theatershows, personeelsfeesten, carnavals- en seniorenavonden zouden volgden. Een van de absolute hoogtepunten was het optreden met een Tsjechisch symfonieorkest tijdens een zorgmeeting in De Maaspoort in Venlo. De cabaretgroep werd ook regelmatig gevraagd om discussies te leiden of de boel aan elkaar te praten of zingen bij congressen en symposia. Ten Hoor: ,,We merkten dat mensen daardoor hun aandacht langer vasthielden bij serieuze onderwerpen.”

Gevoelige en zwaarbeladen thema’s werden niet uit de weggegaan. Ten Hoor: ,,Bij een middag over huiselijk geweld zaten er onder meer huisartsen en politiemensen in de zaal. Toch kun je dan met een gevoelig liedje heel wat bereiken. Maar het vergt wel een goede voorbereiding.” Vermijs: ,,Voor ons was dat niets nieuws, dat deden we ook bij een familie- of bedrijfsfeest.”

Het duo is perfect op elkaar ingespeeld. Ten Hoor: ,,Wij zijn elkaars aangevers. Daar hebben we ieder onze rol in gevonden. Onze grote kracht is verder dat we tijdens onze optredens een band met het publiek opbouwen.”

Waar Vermijs als toetsenist vooral op het podium te vinden is, zoekt Ten Hoor het publiek in de zaal op. ,,Wij zijn heel erg van het improviseren en spelen graag op de man, maar we gaan nooit over het lijntje. We willen niemand voor gek zetten die daar niet tegen kan”, legt Ten Hoor uit.

Het laatste optreden als alleen Duo Vreemd was in 2020 op een carnavalsfeest voor mensen met een verstandelijke beperking. Een week later stond het tweetal in Budel op de planken met het Cranendonckse muziekgezelschap Brassta! voor de theatershow ‘Pastta!?’. Daarna liepen de agenda door corona helemaal leeg. Vermijs: ,,We wilden het wat rustiger aan gaan doen, maar door corona zijn we eerder gestopt dan gepland. Het is toch heel fysiek wat wij allemaal doen en het lukt me niet meer om dat met volle overgave naar de mensen toe te brengen.”

Beetje zuur en wrang

Ten Hoor: ,,De manier waarop er een einde aan Duo Vreemd is gekomen was voor ons een beetje zuur en wrang. Het afscheid kwam twee jaar te vroeg. We hadden met een afscheidstournee nog één keer onze bekende adressen aan willen doen.”

Hoewel Duo Vreemd dus eigenlijk al in 2020 is gestopt, werd eerder dit jaar wel de samenwerking met Brasta! opgepakt. Op vrijdag 17 juni brengen ze voor het laatst de theatershow ‘Pastta!?’. De voorstelling in het Cantinetheater in Budel-Dorplein (Hoofdstraat 80) begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop. Meer info: cantinetheater.nl.