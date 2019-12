Het carillon in Budel speelt weer

Sinds de grondige verbouwing van het gemeentehuis in 2016 was het niet meer te horen. Het carillon werd zonder duidelijke aanleiding niet meer in werking gesteld na de verbouwing. ,,Hier bleek geen mankement of achterstallig onderhoud aan ten grondslag te liggen", zegt een woordvoerster van de gemeente Cranendonck.

,,Na een inspectiebeurt is het Carillon daarom weer in werking gesteld.” Onlangs is het carillon weer vertrouwde klanken over het centrum gaan verspreiden. Tot en met 31 december 2019 speelt het carillon ieder uur een kerstlied. Daarna klinken de klokken doordeweeks om het half uur tussen 09.00 en 21.00. In het weekend mogen de bewoners in het centrum wat langer blijven liggen en zijn de melodien pas vanaf 10.00 uur te horen. Om 20.00 klinkt dan het laatste lied.