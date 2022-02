Het gaat snel bij Refresco: limonademaker niet naar beurs maar in handen beruchte Amerikaanse investeerder

Video Weer steekpar­tij in azc Budel: man (24) gewond aan zijn been, ander (19) opgepakt

BUDEL - In het asielzoekerscentrum in Budel is zondagavond een man neergestoken. Hij werd geraakt in zijn been, maar is volgens de politie niet levensbedreigend gewond. Wel is hij naar het ziekenhuis gebracht. Het is al zeker de zevende steekpartij in vier maanden tijd in het centrum.

14 februari