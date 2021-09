Het gezicht van Hertog Jan-bier, meesterbrouwer Gerard van den Broek geridderd

Van den Broek (66) kreeg de koninklijke onderscheiding in de brouwerij van Hertog Jan in het Limburgse Arcen waar hij werkzaam is. Hij is in 1983 als monteur begonnen bij de Dommelsche Bierbrouwerij. Daarna is hij er brouwer geworden. Tegenwoordig heeft hij bij Hertog Jan in Arcen de functie meesterbrouwer en is hij er verantwoordelijk voor het bedenken van nieuwe bieren.