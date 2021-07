Het HypnoseHuys Heeze ‘laat je geen citroenen eten’

HEEZE - Nelleke en Machiel Keet starten in Heeze ‘Het HypnoseHuys’. Het echtpaar ziet in hypnotherapie dé manier om over (bijvoorbeeld) angst- en eetstoornissen heen te komen. Hoewel hun professionele achtergrond elders ligt, sluit het aanbieden van therapie juist enorm aan bij wat hen drijft. Machiel Keet: ,,Wij willen mensen helpen, we laten je heus geen citroenen eten.”

Nelleke Keet is altijd werkzaam geweest in de gezondheidszorg, Machiel is spreker, auteur en coach en een expert op het gebied van geldzaken. Nelleke: ,,Door mijn werk heb ik veel gezien, heb ik met mensen gewerkt die erg emotioneel zijn. Dat kan bij hypnotherapie ook gebeuren.” Machiel zag de afgelopen jaren wat geld met mensen kan doen. Goed én slecht. ,,Sommige mensen zijn bang voor succes, of kunnen hun succes moeilijk een plaats geven. Daar kan ik als coach bij helpen, maar ook hypnose heeft daar een plaats in.” Verder stopte Machiel ooit succesvol met roken. ,,Daar heb ik ervaring mee, en dus kan ik het overbrengen.”

Quote Het werkt omdat je bezig bent met onbewuste herinnerin­gen en gedachten, waar je normaal niet mee bezig bent Nelleke Keet

Voor leken roept hypnose, of hypnotherapie, associaties op met de shows van Rasti Rostelli op televisie. In de praktijk van Nelleke en Machiel vind je echter geen fruitschaal waar ‘slachtoffers’ citroenen uit kunnen eten. ,,Hypnotherapie gaat verder waar neurolinguïstisch programmeren ophoudt”, zegt Nelleke.

,,Het werkt omdat je bezig bent met onbewuste herinneringen en gedachten, waar je normaal niet mee bezig bent.” Juist dat maakt het effectief, zegt het paar. Bij ‘normale’ therapie moet je actief graven naar die onderliggende gedachten. Dat is zwaar werk, terwijl ze bij hypnose gemakkelijker boven komen drijven. Machiel: ,,Daarom kun je in drie of vier sessies vaak bereiken wat bij een psychiater veel langer duurt.”

Vooralsnog lijken zorginstanties sceptisch over de werking en waarde van hypnose. Er is vanuit de meeste zorgaanbieders geen vergoeding voor de therapiesessies. Om mensen toch van het nut van hypnose te overtuigen bieden de twee daarom kennismakingssessies aan. Daarin leggen zij de werking van hypnose in, ervaar je de ‘roes’ die hypnose is en weet je of het iets voor jou is. ,,Twee van onze drie kinderen hebben het ook al geprobeerd”, zegt Nelleke, “het is echt niks om bang voor te zijn. Je zult nooit iets doen of zeggen waar je niet volledig achter staat.”

Meer informatie over Het HypnoseHuys vind je op www.hethypnosehuys.nl. Nelleke en Machiel zijn niet de enige nieuwe hypnotherapeuten in Heeze. Onlangs voltooiden Heezenaaren Joke Hendriks, Daniëlle Pasveer en Mariëtte van Wissen óók de opleiding hypnotherapie in Wijk en Aalburg.