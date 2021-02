Vanwege corona gebeurde dit niet in de grote cultuurzaal van De Borgh, sinds 2019 de nieuwe thuishaven van de toneelvereniging, maar buiten bij de entree van het Budelse gemeenschapscentrum.

Daar stonden enkele leden van De Budelse Comedie zaterdag op bescheiden wijze stil bij de oprichting van de toneelclub vijftig jaar geleden. Dat gebeurde op de kop af een halve eeuw geleden. De mijlpaal werd gevierd met het onthullen van het jubileumlogo door voorzitter Math Roost en de Cranendonckse burgemeester Roland van Kessel.

Quote Maar het is en blijft een bijzonder jubileum­jaar Math Roost

De viering van het jubileum is vanwege corona met vele onzekerheden omgeven. ,,Maar het is en blijft een bijzonder jubileumjaar. Daar willen we vandaag, met het in acht nemen van de RIVM-maatregelen, toch even bij stil staan”, zegt Roost. De Budelnaar is 44 jaar lid van de toneelclub. Al die jaren bekleedt hij de functie van secretaris. Daarnaast hanteert hij al veertig jaar de voorzittershamer bij de vereniging, die in 1971 ontstond vanuit het jongerenwerk (KWJ). De vereniging heette toen nog Kosmos. In 1977 werd de naam De Budelse Comedie geïntroduceerd.

De laatste keer in september

Bijna een jaar geleden, tijdens het officiële openingsweekend van De Borgh, stonden de leden van De Budelse Comedie voor het laatst samen op de planken. Roost: ,,Daarna zijn we nog twee keer bij elkaar geweest. De laatste keer was in september. Het belangrijkste is dat we de boel nu bij elkaar houden. De gevolgen van de coronacrisis zijn op dit moment nog niet helemaal te overzien. Zo zijn veel mensen de afgelopen maanden in een ander ritme gekomen. Wij proberen onze leden onder meer via nieuwsbrieven bij te vereniging te betrekken.”

Om start van het jubileumjaar voor de achterban niet ongemerkt voorbij te laten gaan, werden alle dertig leden en vrijwilligers zaterdag thuis bezocht. Behalve een jubileumeditie van de nieuwsbrief, werden ze getrakteerd op taart.

Veel andere feestelijkheden kunnen vanwege corona niet doorgaan. Roost: “,,o hadden we samen met de harmonie in Budel een activiteit willen houden. Wij hopen dat we na de zomer uitbundiger stil kunnen staan bij het jubileum. En in het najaar willen we onze jubileumvoorstelling brengen.”