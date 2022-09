BUDEL-DORPLEIN / PELT - Onder meer beelden, straatnamen en statige panden, maar ook namen van carnavalsverenigingen herinneren aan de teuten, de welvarende kleinhandelaren van weleer. En nu is er ook een film: ‘Gelukzoekers uit onze grensstreek’. De docufictiefilm ging vrijdag in première en werd bijgewoond door nazaten waarbij het teuten-dna nog altijd door de aderen stroomt.

De eerste ‘buitengaanders’, zoals de teuten ook wel werden genoemd, maakten 400 jaar geleden hun opwachting. Ze kwamen onder meer uit Lommel, Bergeijk, Cranendonck en Hamont-Achel. Dit was destijds een armoedige streek. De teuten brachten hun producten als koper en textiel daarom elders aan de man. Ze domineerden eeuwenlang de kleinhandel in Nederland, België en grote delen van de omliggende landen. Later verenigden de teuten zich in compagnieën, met ieder hun eigen specialiteit. Naast koper-, glas- en textielteuten waren er bijvoorbeeld lubberteuten, die zich hadden gespecialiseerd in het castreren van dieren. Welvarende teuten hadden vaak de mooiste huizen.

Aanleiding teutenfilm

Ruim een eeuw na het stoppen van de compagnieën leven de teuten nog voort, maar het achterliggende verhaal kennen veel mensen niet. Dit was voor de Dorpleinse filmmakers Ronny Buteneers en Relinde Paredis de aanleiding voor de teutenfilm ‘Gelukzoekers uit onze grensstreek’. Vrijdag ging de film in première in cultuurcentrum Palethe in Pelt.

Complimenten waren er na afloop onder meer van Guy Reijcken uit Hamont-Achel. Hij is een nazaat van de compagnie Rijcken, die werd gesticht in de 17de eeuw en richtte zich op de streek rond Brielle. Na 1918 bleef één tak van de familie in Brielle en begon er een kledingzaak. Guy heeft het teuten-dna ook van zijn moederskant geërfd. Zij is van het geslacht Spaas, een andere bekende teutenfamilie.

Quote Het is heel knap dat mensen zonder veel middelen tot zoveel in staat waren Guy Reijcken , Nazaat van de compagnie Rijcken

,,In mijn jeugd werd er veel over de teuten verteld. Daarna is het een beetje verwaterd”, vertelt Guy, die een boek schreef over de familie Spaas. Hij is trots op zijn roots: ,,Het is heel knap dat mensen zonder veel middelen tot zoveel in staat waren.” Hij ziet de film ook als oproep aan gemeentebesturen in deze regio om meer werk te maken van hun cultureel erfgoed. ,,We mogen daar best wel wat meer respect voor hebben. Er wordt van alles afgebroken, ook teutenhuizen.”

Eerbetoon

Zijn neef Paul Rijcken uit Brielle ziet de film als een eerbetoon aan de teuten. “Vooral voor de mensen uit deze streek. Als ik in Brielle over de teuten begin, dan weet niemand waar het over gaat.” De Briellenaar runt nog altijd de kledingzaak van zijn voorouders. Paul: “Het pand staat er al bijna 240 jaar. Daarvoor was er een magazijn in Tinte, een gehucht bij Brielle. Ik heb me laten vertellen dat we een van de oudste familiebedrijven van Nederland zijn.”

Beiden zien overeenkomsten met hun voorouders. Guy: “Het avontuurlijke zit ook in mij. Voor mijn werk in de ict ben ik de hele wereld over gereisd.” Paul vult aan: “Teuten waren ondernemers. Dat ben ik ook. Ik ben me ook steeds blijven aanpassen. In die zin is het teuten-dna nog altijd aanwezig.”

‘Gelukzoekers uit onze grensstreek’ draait de komende tijd in verschillende theaters en dorpshuizen in de grensstreek. Meer info: gelukzoekersdefilm.be.