Het is niet langer de vraag óf, maar wannéér de scholenfusie in Budel-Schoot en Budel-Dorplein rondkomt

BUDEL - Het fusiespook dat rondwaart bij de basisscholen in Budel-Schoot en Budel-Dorplein zorgde het afgelopen jaar voor veel onrust in beide dorpen. Inmiddels lijkt het niet langer de vraag of het tot een samensmelting komt, maar wanneer.

De gemeente Cranendonck en schoolbestuur Skozok hielden maandag in Budel-Dorplein een drukbezochte informatieavond over de toekomst van beide scholen. Daar werd duidelijk dat een mogelijk samengaan van de St. Andreasschool in Budel-Dorplein en basisschool De Wereldwijzer in Budel-Schoot een minder heet hangijzer is geworden.

Quote Mijn kind ziet bijna iedere dag een ander gezicht voor de klas staan. Dat zorgt voor veel onrust ouder

Op dit moment bestaan er bij ouders vooral grote zorgen over het onderwijs op de korte termijn. ,,Mijn kind ziet bijna iedere dag een ander gezicht voor de klas staan. Dat zorgt voor veel onrust. Verder dreigt een groep kinderen na de herfstvakantie helemaal zonder leerkracht te komen zitten. Ouders gaan daardoor op zoek naar andere scholen”, aldus een bezorgde ouder.

Samenvoeging onontkoombaar

Volgens Skozok-bestuurder Nol van Beurden wordt er gewerkt aan een oplossing: ,,Ik begrijp de zorgen. Het grote pijnpunt is het gebrek aan een stabiele groepsbezetting. Het huidige lerarentekort laat zich extra voelen op kleine scholen.” Waar de St. Andreasschool nog een zeventigtal leerlingen telt zit het leerlingenaantal bij De Wereldwijzer nog maar net boven de vijftig. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen is een samenvoeging van de scholen volgens Van Beurden onontkoombaar.

In november en december komt er meer duidelijkheid over de toekomst van het onderwijs in beide dorpen, dan bespreekt de Cranendonckse gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) in de gemeente. Wethouder Marcel Lemmen wilde maandag geen voorschot op de plannen nemen: ,,Het is aan de gemeenteraad om hierover een beslissing nemen.”

Quote Als tijdelijke locatie zijn meerdere scenario’s mogelijk, bijvoor­beeld dat er een kleuter­klas in Bu­del-Dor­plein blijft bestaan of een combinatie­klas van groep 7 en 8 Wethouder Marcel Lemmen

Voor ons is deze stip aan de horizon heel belangrijk, aldus Van Beurden: ,,Ik wil best een paar jaar extra investeren, maar dan moet er wel toekomstperspectief zijn.” Hij sprak zijn voorkeur uit voor één nieuw schoolgebouw op de breuklijn tussen beide dorpen. Een plan waar behoorlijk wat draagvlak onder de ouders van beide scholen lijkt te bestaan.

Opz'n vroegst 2024-2025

Volgens wethouder Marcel Lemmen kan een nieuwe school op zijn vroegst in 2024-2025 worden gerealiseerd. ,,Ook moet nog worden onderzocht waar de school kan landen. We kijken daarbij zonder enige vooringenomenheid naar de beste plek.” De huidige bestemmingsplannen maken een school tussen beide dorpen vooralsnog onmogelijk. Lemmen: ,,Maar dat wil niet zeggen dat dit in de toekomst niet kan.”

De periode tot een nieuwe locatie wil Van Beurden overbruggen door de scholen al op zeer korte termijn samen te voegen. Als tijdelijke schoollocatie sprak hij zijn voorkeur uit voor De Wereldwijzer in Budel-Schoot. Van Beurden: ,,Dat gebouw is groot genoeg om alle leerlingen te huisvesten. Maar er zijn meerdere scenario’s mogelijk, bijvoorbeeld dat er een kleuterklas in Budel-Dorplein blijft bestaan of een combinatieklas van groep 7 en 8.”

Zorgen over snelle samenvoeging

Een flink aantal aanwezige ouders leek zich wel te kunnen vinden in een oplossing waarbij er voorlopig gebruik wordt gemaakt van beide schoolgebouwen. Wel zijn er zorgen over de impact van een snelle samenvoeging op de leerlingen. Een aantal scenario’s wordt begin volgende week besproken met vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden, onderwijsteams en werkgroepen uit beide dorpen.

Op donderdag 21 oktober is er vanaf 17.15 uur in gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot een tweede informatieavond over de toekomst van beide scholen.