‘Het komt goed, de Brabantsedag is creatief’

,,We gaan nu richting 2021. Alle signalen staan op groen. We willen weer door en starten de planning op”, vertellen voorzitter Boukje van Ettro-Gijsbers en haar broer Ward Gijsbers. Ze blikken terug op een merkwaardig jaar, maar blikken tegelijkertijd ook vooruit. ,,We hopen de Brabantsedag als vanouds te kunnen organiseren, maar denken ook aan andere manieren. We weten niet hoe het in augustus zal zijn. Onze belangrijkste taak is de veiligheid. We staan er positief in, maar het wordt moeilijk als we de 1,5 meter aan moeten houden. We overleggen op vele fronten.” Toch stelt het tweetal al gerust: ,,Het komt goed: de Brabantsedag is van origine creatief.”