Het krioelt in het beekdal van de Kleine Dommel; IVN Heeze-Leende telt ruim 2.000 planten- en diersoorten

HEEZE-LEENDE - IVN Heeze-Leende heeft de monsterklus bijna geklaard. Een jaar lang zijn de planten en dieren in het beekdal van de Kleine Dommel in Heeze geteld. Wat blijkt; er leven ruim 2.000 verschillende soorten.

Heezenaar Hans Teeven trok afgelopen jaar zo’n twee keer per week het veld in om beestjes en planten te ontdekken. De kartrekker van de immense operatie werkt nog aan een afrondend rapport, maar de belangrijkste conclusie kan al worden getrokken: ,,Het resultaat is fantastisch.”

Teeven stond er niet alleen voor. Van 1 januari tot en met 31 december zijn 164 waarnemers het beekdal (400 hectare groot) in geweest op zoek naar dieren en planten. Niet alleen IVN’ers uit Heeze-Leende, maar natuurliefhebbers uit heel het land trokken met camera, geavanceerde verlichting, lakens en schepnetjes het gebied in om de lokale flora en fauna vast te leggen.

Tot diep in de nacht vlinders spotten

Twee vlinderdeskundigen uit Maastricht reden afgelopen jaar elke maand naar Heeze om nachtvlinders te spotten. Teeven: ,,Soms tot diep in de nacht. Ze werkten met schermen en hadden allerlei soorten verlichting mee. In totaal veertig kilo aan materiaal.”

Een mos-expert uit Nuenen wist in totaal 120 verschillende soorten korstmossen te fotograferen. ,,Fantastisch. Dat verwacht je niet.” En medewerkers van het waterschap hebben in de vrije uurtjes schietmotten geteld. Teeven glunderend: ,,Echte specialisten.”

Heide en beekdal komen er bij elkaar

Al deze mensen hebben de aangetroffen planten en dieren gefotografeerd en geüpload naar waarneming.nl. In totaal werden 7.285 waarnemingen ingevoerd van 2.147 verschillende soorten. Teeven verwacht dat als straks alle gegevens zijn verwerkt, het aantal nog oploopt naar ruim 2.700. ,,De heide en het water van de Kleine Dommel komen in het beekdal bij elkaar. Dat maakt het een enorm rijk gebied.”

De bosmierspringspin. ,,Een spin vermomd als mier; nooit eerder gezien bij de Kleine Dommel."

Teeven en zijn club van waarnemers hebben veel soorten gespot die niet eerder in het beekdal zijn gezien. Een ervan is het roze grasknotsje. ,,Een paddestoel die sinds 2006 nog maar drie keer is waargenomen in Nederland.” De meeste nieuwe ontdekkingen werden gedaan bij de insecten: de bosmierspringspin, de grote weerschijnvlinder, de hoornaarvlinder en sabelsprinkhaandoder. Teeven over die laatste: ,,Dat is een warmteminnend insect. Dat die nu ook hier voorkomt, zou een indicator kunnen zijn dat we naar een warmer klimaat gaan.”

De sabelsprinkhaandoder. Teeven: ,,Een graafwesp die hier voor het eerst is waargenomen; indicator dat we naar een warmer klimaat gaan."

In de lucht werden 112 verschillende soorten vogels gespot, waaronder de zwarte ooievaar en de kleine vliegenvanger. Ook werd in het water gezocht. Daar leven veertien verschillende vissoorten waaronder de snoek en het bermpje, maar ook de marmergrondel. ,,Een exoot die oorspronkelijk in de Zwarte Zee leeft en nu via de Donau en de Rijn in de Kleine Dommel is beland.”

‘Hopen op terugkeer otter; bever is er al’

De telling was een van de onderdelen van het jubileumjaar van IVN Heeze-Leende. Het is de bedoeling om over tien jaar, als IVN Heeze-Leende zestig jaar bestaat, weer het beekdal van de Kleine Dommel in te trekken. Teeven: ,,Dan kunnen we een mooie vergelijking maken en krijgen we meer inzicht of de biodiversiteit toeneemt of juist afneemt.”

Teeven hoopt dat de otter de Kleine Dommel dan heeft gevonden. ,,Die was hier voor het laatst in 1906. De bever is al wel terug. Hoe groter de biodiversiteit hoe beter.”

De grote weerschijnvlinder; ,,spannend of deze soort zich hier gaat settelen."