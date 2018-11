Het mooiste feestje van het jaar vindt plaats in Budel

BUDEL - Nee, carnaval is al lang niet meer het feest van ‘de drie dolle dagen.’ Liefhebbers kunnen in november al hossen. Kijk maar naar het populaire Verbroederingsbal in Budel.

,,Naar voren! Naar achteren!’’ De DJ van het Verbroederingsbal in Budel heeft de volume-knop volledig open gedraaid. De zaal danst mee op de pompende beats. ,,Het mooiste feest van het jaar’’, roept Luna Balogiannis (16) uit Budel. ,,Mijn vriendinnen en ik wachten er al maanden op.’’

Als het aan Balogiannis is de status van ‘mooiste feest van het jaar’ niet langer voorbehouden aan het ‘echte’ carnaval, dat dit jaar van 1 tot en met 5 maart plaatsvindt. Nee, in Budel beginnen ze al veel eerder. Op het Verbroederingsbal worden maar liefst 3700 bezoekers verwacht. ,,Het is een soort warming-up voor het echte feest.’’

Carnaval

Carnaval lijkt niet langer het feest van de ‘drie dolle dagen’. Carnavalsliefhebbers willen vaker en grootser feesten. Door het hele jaar zijn er wel op carnaval georiënteerde feesten. Neem bijvoorbeeld het succes van Oktoberfeesten. En ook de elfde van de elfde, de opening van het carnavalsseizoen, wordt steeds massaler gevierd. ,,Een kei-goeie trend’’, gilt Teun van Moorsel als hij probeert boven de muziek uit te komen. ,,We zijn twee weken geleden begonnen, en vanaf nu is het een aaneenschakeling van feesten. Gezellig toch?’’

Carnavalsfeesten zoals die in Budel hebben veel weg van kleine festivals, inclusief een grote garderode, muntjes en leeftijdsbandjes. Gezellig is het zeker, maar het is wel anders dan ‘vroeger’, vertelt Rianne Slenders, die 30 jaar geleden al carnaval vierde. ,,De jeugd wil het nu veel massaler. Wij hadden de optocht en gingen daarna naar de kroeg. Maar eigenlijk kan ik hier ook wel van genieten.’’

Toch zijn er heus nog wel verschillen met het echte carnavalsfeest. De muziek bestaat uit een mix van André Hazes, apres-ski hits en klassieke carnavalskrakers Het overgrote deel van de bezoekers is niet verkleed. ,,Dat hoefde ook niet’’, vertelt Bart Streijven uit Weert. Hij draagt een skinny-jeans en een blauwe mutstrui ,,Als je hier in je carnvalspak komt wordt je uitgelachen.’’ Voor Streijven en zijn vrienden is carnaval nog ver weg. ,,Dit is gewoon een mooi feest. Van mij had deze muziek ook nog niet gehoeven.’’

Bussen

De meeste feestvierders zijn helemaal niet bezig met de vraag of dit nu wel een echt carnavalsfeest is of niet. Tegen 9 uur begint de tent al vol te lopen. Bussen uit Brabant en Limburg rijden af en aan om alle feestgangers weg te brengen; het Verbroederingsbal is opgezet om carnavalsverenigingen uit het alle windstreken met elkaar kennis te laten maken

Tussen het feestgedruis staat een zichtbaar opgelucht organisator Frank Beerte, tevens prins carnval van De Jeugdbuk uit Budel. ,,Dit is abnormaal’’, zegt hij over de drukte. ,,Het is behoorlijk spannend of die hele tent wel vol komt, maar de mensen stromen binnen. In zo’n evenmenten zit heel veel werk, en in een paar uurtjes moet het allemaal gebeuren.’’