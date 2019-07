‘Het mooiste vrijwilligerswerk dat er is’

Nog altijd geen keuzes over bezuinigin­gen in Cranendon­ck

3 juli BUDEL - Wie had gehoopt op een inhoudelijke discussie over de noodzakelijke bezuinigingen in Cranendonck, komt wederom bedrogen uit. De gemeenteraad en het college lijken te zijn verleerd hoe het ook alweer in zijn werk gaat, kaders stellen voor de begroting.