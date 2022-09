‘Het Thomashuis is een niet meer weg te denken deel van ons leven geworden’

BUDEL-SCHOOT - Rolf en Mieke Janssen besloten het Limburgse Reuver in het najaar van 2011 te verruilen voor Budel-Schoot. Daar nam het zorgondernemersechtpaar samen met hun twee dochters hun intrek in het nieuwe Thomashuis, een kleinschalige woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Inmiddels zijn het gezin én hun huisgenoten niet meer weg te denken uit het dorp.

De officiële opening van het Thomashuis was in 2012. Het merendeel van de bewoners woont er zeven jaar of langer. “We hebben een prachtige groep. Er is een goede klik, niet alleen met ons gezin, maar ook met de andere huisgenoten”, vertelt Rolf, die eerder als productieplanner werkte.

Persoonlijke aandacht

Zijn vrouw Mieke werkte voor de Herbergier in Grathem, een zorgformule van de Drie Notenboomen, die tevens de franchiseorganisatie achter de Thomashuizen is. De persoonlijke aandacht en de huiselijk sfeer bij het Thomashuis sprak het echtpaar aan. Omdat de beoogde exploitanten in Budel-Schoot zich op het laatste moment terugtrokken konden ze daar aan de slag.

Behalve het echtpaar en hun jongste dochter - de oudste dochter is inmiddels het huis uit - biedt het karakteristieke witte pand onderdak aan negen volwassenen met een verstandelijke beperking. Het gezin Janssen heeft een eigen woongedeelte. Rolf: “We werken met een klein team, waardoor er veel vaste gezichten zijn. Het Thomashuis is daardoor voor onze bewoners een echt thuis.”

Dagbesteding

Naast de activiteiten in het zorghuis waaieren de bewoners uit over de omgeving, bijvoorbeeld voor dagbesteding of om te voetballen of dansen. Rolf: “We willen dat onze bewoners in contact komen met andere mensen en dat ze afzonderlijk van elkaar dingen ondernemen. Het is belangrijk dat ze worden gezien. Het zijn gewone mensen, die alleen een andere benadering nodig hebben.”

Het Thomashuis is helemaal geïntegreerd in dorp. “Als er iets te doen is en we zijn er niet bij, dan krijgen we commentaar”, lacht Mieke. Rolf: “Toen Jong Nederland hier tegenover op Stationsplein het jubileumfeest vierde, waren onze bewoners twee dagen in de feesttent te vinden. Ook lopen we mee in carnavalsoptocht en de avondvierdaagse.”

Quote Als er iets te doen is en we zijn er niet bij, dan krijgen we commentaar Mieke Janssen

Corona zorgde voor twee tropenjaren. Mieke: “We hebben er alles aangedaan om het virus buiten de deur te houden. En dat is gelukt. Ook toen we vanwege een brand in het dorp tijdelijk moesten evacueren. Vooral het niet kunnen zien van ouders en familie was zwaar. Toch hebben we nooit een moment spijt van onze beslissing gehad om naar Budel-Schoot te verhuizen. Het Thomashuis is een niet meer weg te denken deel van ons leven geworden.”