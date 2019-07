Het veranderde dorpshart: Metamorfose van de Stationsstraat in Maarheeze

Video Zo belandde hondje Saar uit Heeze in de Nachtwacht van Rembrandt

12 juli HEEZE - Pien Scheepers (14) uit Heeze wist wel dat ze een leuk hondje had, maar dat Saar ooit nog zou figureren in een replica van de Nachtwacht van Rembrandt? Dat had ze natuurlijk nooit kunnen dromen. ,,Ik heb haar een week lang getraind.”