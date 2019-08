Tóch plaats in verpleeg­huis voor echtpaar Vos uit Heeze

13 augustus EINDHOVEN/HEEZE - De zoektocht van Marcel Vos uit Eindhoven naar een plaats in een verpleeghuis voor zijn hoogbejaarde ouders uit Heeze is gelukt. Beiden kunnen terecht in verpleeghuis Engelsbergen in Eindhoven, onderdeel van zorggroep Vitalis. ,,Dit is het beste scenario dat er kan zijn", zegt Vos.