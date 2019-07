Hitte is zelfs voor raskampeerders een uitdaging

Waar de een wacht op wat komen gaat, is de ander uitstekend voorbereid. Met een zogeheten 'Fresh & Blacktent' bijvoorbeeld, die aan de buitenkant een speciale isolatielaag heeft. ,,Die moet licht en warmte beter buitenhouden", zegt Scarlett Raemakers uit Heerlen. Ze slaapt in de tent met haar vriend Jeroen, terwijl de caravan van haar ouders Antoinette en John vlakbij staat. Het jonge koppel wil ook nog snel een ventilator met vernevelaar op de kop tikken. ,,Dat geeft in elk geval wat koelte."