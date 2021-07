‘Hobby-fokker’ Maarheeze speelt vermoorde onschuld; OM wil fok-verbod wegens tientallen zwaar vervuilde honden en pups

DEN BOSCH – Smerig, bar en boos. Dat was de situatie bij een boer in Maarheeze, zowel in 2017 als in 2019, bij controles van zijn erf. Tientallen honden zaten er in zwaar vervuilde hokken . Het Openbaar Ministerie wil dat hij een fok- en verkoopverbod krijgt.