Hoe de nieuwe zoektocht naar Tanja Groen gedoemd was om te mislukken

video Onderneem­ster Wendy uit Bergeijk voelt zich in haar hemd gezet, net als veel andere collega’s, en voert actie: ‘We zijn het zat’

BERGEIJK - Ondernemers voelen zich door de lockdown meer en meer in hun hemd gezet. Ze zijn een actie gestart waarbij ze de daad bij het woord voegen. Met de bovenkleding uit en een boze blik staan ze op foto’s en filmpjes. Steeds meer winkeliers in de regio, zoals in Asten, Bergeijk, Geldrop en Eindhoven, haken aan.

11 januari