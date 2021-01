Hoe gaat het eigenlijk met de torenvalk?

Het gaat niet goed met de torenvalk in Nederland. Na een kleine opleving in de jaren negentig gaat de trend weer naar beneden. Om de populatie op te schroeven is de werkgroep kerk- en steenuilen van plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind uit Leenderstrijp in 2019 gestart met het project ‘Torenvalken in de lift’.

Twintig nieuwe torenvalkkasten

Hiervoor werd de huisvesting voor torenvalken in Heeze-Leende flink uitgebreid. Verspreid over de gemeente zijn twintig nieuwe torenvalkkasten geplaatst, zeven andere broedplekken zijn vernieuwd en verbeterd. Ook werden er kruidenranden en heggen aangelegd. De nieuwe kasten zijn bevestigd op oude lantaarnpalen. ,,Houten palen kunnen rotten en zijn daardoor minder veilig voor het monitoren. Bovendien zijn metalen palen een barrière voor mogelijke predatoren”, legt werkgroeplid Peter Kerkhofs uit.

50 kuikens

Inmiddels kan de tussenbalans worden opgemaakt. Kerkhofs: ,,De torenvalkkasten waren het afgelopen broedseizoen redelijk bezet.” In totaal werden er 18 broedgevallen waargenomen. Dit heeft geresulteerd in 50 kuikens, waarvan er 39 zijn geringd.

Kerkhofs: ,,Voorlopig zijn we in onze opzet geslaagd. De eerste resultaten zijn best bemoedigend, maar of de torenvalk echt in de lift zit weten we nu nog niet. Daarvoor moet er over een langere periode worden gemonitord. Pas na een jaar of vijf kunnen we echt conclusies trekken. Zijn er volgend jaar bijvoorbeeld minder muizen, dan heeft dit direct gevolg voor de roofvogelstand.”

Volledig scherm Een kuikencontrole © Erik van Asten

Het doel van het torenvalkproject is niet alleen het vergroten van de populatie, maar ook om de kasten veilig te maken voor het monitoren en ringen, en om meer te weten te komen over de leefgewoonten en de gedragingen. Kerkhofs: ,,Er is maar weinig over de torenvalk bekend, veel minder dan bijvoorbeeld over de steen- of kerk­uil. Zo is het onduidelijk hoe honkvast een torenvalk is. Een van de belangrijkste dingen die we tot dusverre hebben geleerd is dat ze het niet zo interessant vinden hoe hoog een nestkast hangt. In een rustige omgeving is een paar meter al voldoende.”