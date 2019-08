Hollywoodster en echtgenoot bezoeken Brabantsedag: ‘Amazing’

D‘Onofrio is de echtgenoot van de van origine Nederlandse Carin van der Donk. Die belandde door haar modellenwerk in Amerika. Ze woont er met haar gezin in Manhattan. Inmiddels is ze zelf fotograaf. Ze fotografeert het liefst straatfeesten en parades. Vandaar dat ze nu de Brabantsedag-parade wil bezoeken en vastleggen. Ze noemt het een van de meest indrukwekkende (‘amazing’) parades ter wereld.