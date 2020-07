‘Hopelijk kunnen we nog iets aan geplande bomenkap in Leende veranderen’

LEENDE - Een petitie tegen de geplande bomenkap in het centrum van Leende is in drie dagen tijd ruim 350 keer ondertekend. De krabbels worden woensdagmiddag aangeboden aan het gemeentebestuur van Heeze-Leende.

Dinsdagavond konden mensen ter plekke een handtekening zetten voor het behoud van tientallen bomen rondom het nieuwe gemeenschapscentrum in het Leendse dorpshart. Een dertigtal dorpsbewoners maakte van deze mogelijkheid gebruik. Veel aanwezigen betreuren het besluit van het college in Heeze-Leende om in stemmen met de kap van bijna vijftig bomen bij het multifunctionele complex.

Volgens de gemeente is het kappen van een aantal bomen noodzakelijk om de juiste inrichting van het openbaar gebied mogelijk te maken. Het gaat dan om de aanleg van het riool, de nutsvoorzieningen, wegen, voetpaden, parkeerplaatsen en het nieuwe schoolplein van basisschool De Triangel. Vooral over de kap van 18 grote bomen, waarvoor een kapvergunning nodig is, bestaat grote onvrede bij de inititatiefnemers van de petitie. De plannen konden eerder al op verzet rekenen van het IVN Heeze-Leende. De natuurorganisatie tekende vorige week bezwaar aan tegen de bomenkap.

Verrast over de plannen

Buurtbewoners Yvonne Versteijnen en Ad van Vugt, mede-initiatiefnemers van de petitie, waren tevreden met de opkomst. Versteijnen: ,,Ik wist niet wat ik hoorde toen me vorige week werd verteld wat er te gebeuren staat. Net als veel dorpsbewoners was ik verrast over de plannen. Dit kan gewoon niet. Onder veel van deze bomen heb ik vroeger als kind nog gespeeld.’’

Van Vugt heeft zich al wat langer in de materie verdiept. ,,Ik ben er nu al een paar maanden mee bezig. Er wordt straks wel wat teruggeplaatst, maar dan gaat het bijvoorbeeld om een paar boompjes bij het schoolplein. Ik hoop dat we nog iets aan de plannen kunnen veranderen. Er staan namelijk al zo weinig bomen in het centrum van Leende. Het moet toch mogelijk zijn om bij de inrichting van dit gebied rekening te houden met het bestaande groen.’’

Veld ruimen

Met een plattegrond in de hand gidsen hij en Roel Winters een groep dorpsgenoten over het terrein aan de Schoolstraat en Julianastraat. Aan de rand verrijst het nieuwe gemeenschapscentrum. Later dit jaar wordt er gestart met de aanleg van het nieuwe schoolplein. Ook worden er woningen gebouwd. Winters vreest onder meer de gevolgen voor de biodiversiteit in het gebied. Ook stoort het hem dat inheemse soorten, waaronder haagbeuken, linden en esdoorns het veld moeten ruimen. ,,Het gaat om veel bijna-monumentale bomen, allemaal tussen de vijftig en tachtig jaar oud.’’