Horeca-stel uit Leende vast in China door corona-crisis; Chinees restaurant voorlopig dicht

Illegale lozing afvalwater kost Reiling in Sterksel minder 'boete’

13 februari DEN BOSCH/STERKSEL - Reiling BV is ook in hoger beroep veroordeeld voor het illegaal lozen van vervuild water op het gemeenteriool. Maar de 'boete’ die de eigenaar van het afvalverwerkingsterrein Poort 43 in Sterksel daarvoor moet betalen is wel veel lager.