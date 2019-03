Hostellerie Vangaelen failliet ondanks goede recensies

HEEZE - Hostellerie Vangaelen in Heeze stopt er mee. Op verzoek van de restauranteigenaren is dinsdag het faillissement uitgesproken. ,,We hebben het faillissement met pijn in het hart aangevraagd", zegt Wim van Middelaar. ,,Maar we kunnen de toenemende kosten en de extra uitgaven die er nog aankomen niet meer uit de exploitatie ophoesten”.

Vangaelen had 12 medewerkers. De meesten hebben al ander werk. Het echtpaar Wim en Irene van Middelaar nam het restaurant met ‘logement’ 14 jaar geleden over. Sinds de bouw van het pand in 1895 was het een pension. Later kwam er het restaurant bij. In de naam Vangaelen klinkt de naam van de vorige eigenaar nog door. De Van Middelaars wisten een goede naam op te bouwen. Het restaurant scoorde goede recensies. ,,Daar lag het niet aan", zegt Wim van Middelaar, ,,en ook niet aan de kwaliteit van ons personeel of aan onze dienstverlening".

Wildgroei

Waaraan dan wel? Van Middelaar wijst op de concurrentie door wildgroei in de horeca. PopUp-restaurants en thuisbezorging bijvoorbeeld. Met een terugloop in de omzet in restaurants als Vangaelen tot gevolg: ,,Er is maar 1 taart en op gegeven moment is die op”.

Daarbij komt dat het oude pand veel onderhoud vergt en de energiekosten steeds hoger werden. ,,En dan heb ik het nog niet over de energietransitie die er aan komt en wat die voor ons zou betekenen", zegt Van Middelaar.

Toekomst