Houten kozijnen in de lift; fabriek in Heeze rijgt innovaties aaneen

Wie knutselde er bij het Eindhoven­se Jeugdate­lier in 1959?

EINDHOVEN - Vrijetijdsbesteding bij het Jeugdatelier in Eindhoven. Kinderen aan het knutselen maar waar is deze foto gemaakt en wie ging er in de jaren vijftig en zestig naar het Jeugdatelier? We komen graag in contact met lezers die er nog herinneringen aan hebben. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

10:00