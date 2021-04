Huis in Maarheeze vol hennep en de Eindhovense eigenaar weet weer nergens van...

video Plus supermarkt in Bu­del-Schoot overvallen, grote zoekactie naar daders samen met Belgische politie

2 april BUDEL-SCHOOT - De Plus supermarkt aan de Parallelweg in Budel-Schoot is donderdagavond kort na 20.00 uur overvallen door vermoedelijk vier jonge mannen. Ze bedreigden het personeel met vuurwapens en eisten geld uit de kassa.