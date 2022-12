Huisarts Sjef de Vocht zwaait af; ‘Van bijna iedereen die na 1900 in Leende is geboren weet ik wel iets’

LEENDE - Even overwoog hij diergeneeskunde te gaan studeren, maar uiteindelijk koos Sjef de Vocht voor ‘het mooiste vak van de wereld’: dat van huisarts. Begin volgend jaar zwaait hij na 40 jaar af bij de dorpspraktijk die zijn ouders halverwege de vorige eeuw in Leende zijn begonnen.

Sjef de Vocht (67) ziet deze mijlpaal in het dorp waar hij geboren en getogen is, als een goed moment om het stokje over te dragen aan een jongere generatie huisartsen. Maar hij ziet er ook enorm tegenop.

,,Ik heb nooit één dag met tegenzin gewerkt. Verschillende generaties dorpsgenoten hebben mij deelgenoot gemaakt van hele intieme momenten, van de geboorte van hun kinderen tot het moment dat ze zelf kwamen te overlijden. Van bijna iedereen die na 1900 in Leende is geboren weet ik wel iets. Veel daarvan staat niet op de harde schijf van mijn computer. Het heeft me altijd geholpen.”

Met de paplepel ingegoten

Sjef en zijn al eerder gepensioneerde broer Janus kregen het vak van huisarts met de paplepel in gegoten. Zijn ouders begonnen in 1950 een praktijk in Leende. ,,Als kind kreeg ik al vragen van patiënten en ook tijdens mijn studie werd ik thuis ingeschakeld.” Na zijn afstuderen in 1983 ging hij net als zijn broer aan de slag bij de familiepraktijk.

In 2010 kregen de broers versterking van huisarts Norbert van den Hurk. Het patiëntenbestand van huisartsenpraktijk De Vocht en Van den Hurk telt bijna vijfduizend mensen. ,,Ik vermoed dat 98 procent van de Leendse bevolking patiënt bij ons is. Daarnaast hebben we patiënten in Eindhoven, Sterksel, Heeze en Maarheeze. Waar mijn ouders met tweeën een huisartsenpraktijk én apotheek runden, telt de huidige praktijk, zonder een apotheek, veertien medewerkers.”

Patiënten zijn in de loop der jaren niet alleen mondiger geworden, ze googelen ook steeds vaker naar hun kwaaltjes. De Vocht: ,,Daardoor duurt het soms langer voordat je daadwerkelijk tot een behandeling over kan gaan.” Als jonge dokter had hij zo zijn eigen ideeën en opvattingen. ,,Vroeger was ik af en toe iets te direct, maar door de jaren heen ben ik milder geworden.”

Het begeleiden van stervenden heeft De Vocht altijd een bijzonder voorrecht gevonden. ,,Als je iemand op een nette manier naar zijn einde begeleidt, dan krijg je daar heel veel dankbaarheid voor terug. Ook van de mensen zelf.”

Project Gezond Dorp

De Vocht stond in 2016 samen met Van den Hurk en de Leendse sportarts Hans van Kuijk aan de wieg van het landelijk bekende project Gezond Dorp, dat zich richt op een voedingspatroon met weinig koolhydraten en veel gezonde vetten. ,,We hebben 250 mensen gevolgd. Van de dertig diabeten zijn er achttien gestopt met hun medicatie. Als je dat landelijk uitrolt, dan levert dat een enorme gezondheids- en kostenwinst op.”

Minder plezierige herinneringen bewaart hij aan corona. ,,Dat was een verschrikkelijke tijd. Het leek hier wel een callcenter, terwijl juist bij ons vak het menselijk contact heel belangrijk is.” Zelf heeft hij altijd veel visites gereden. ,,De meeste huisartsen zien één tot twee patiënten per dag tijdens een huisbezoek, ik dertig in een week.”

Op 13 januari is zijn laatste werkdag in Leende. De Vocht bergt zijn stethoscoop niet helemaal op. Hij blijft in dienst als huisarts bij Kempenhaeghe. Zijn plek in de maatschap wordt overgenomen door Petra van de Linden. Simone Feijen wordt vervangend arts.