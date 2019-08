Huizen met een naam: Het winkeltje in Budel was altijd een zoete inval

Het nostalgische snoepwinkeltje van Lexke aan de Markt in Budel, dat in 1993 de deuren sloot, leeft niet alleen voort in de herinneringen van veel Budelnaren. ‘Lexke’ is sinds 2008 ook de naamgever van het theatercafé in gemeenschapshuis De Borgh. Het oude snoepwinkeltje wordt daarnaast geëerd met het Budelse dialectwoord ‘kluutje’, dat snoepje betekent. Sinds 2011 hangt het aan de gevel van het voormalige winkelpandje. Het bronzen kunstwerk is een creatie van kunstenares Netty Govers-Lammers. Het initiatief komt van de VVV, nadat ‘kluutje’ in 2009 tot mooiste Budelse woord was gekozen.