Huizen voor varkens; woningbouw in beeld op plek varkensproefbedrijf Sterksel

Het Varkens Innovatie Centrum aan de Vlaamseweg in Sterksel sluit 31 december 2020 definitief de deuren. De mestvergister werd onlangs al ontmanteld. Tot begin dit jaar was biogasbedrijf Re-N Technology nog in beeld om het centrum over te nemen. De komst stuitte op weerstand van omwonenden. Bovendien ligt de locatie nabij een bosgebied dat tegen de Strabrechtse Heide aan ligt. De gemeente Heeze-Leende stak dan ook een stokje voor de overname.

,,Nadat Re-N Technology zich als koper had teruggetrokken was verkoop van de varkenshouderij VIC Sterksel geen optie meer”, aldus een woordvoerder van Wageningen University & Research dat eigenaar is van de locatie. Dus wordt er naar alternatieven gekeken, waaronder woningbouw.

Quote Principe­ver­zoek voor bestem­mings­wij­zi­ging van varkenshou­de­rij naar woningen gehono­reerd Woordvoerder, Wageningen University & Research

Dat er ook daadwerkelijk woningen gebouwd gaan worden is nog niet zeker maar wel reëel. ,,We zijn aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn”, zegt de woordvoerder: ,,Er wordt op dit moment in het kader van de Ruimte-voor-Ruimteregeling bekeken of op deze locatie woningen gerealiseerd kunnen worden. Er is een principeverzoek ingediend en gehonoreerd voor bestemmingswijziging van varkenshouderij naar woningen.”

Sloop huidige gebouwen

Om hoeveel woningen het gaat is nog niet duidelijk. Mochten de woningbouwplannen doorgaan, dan worden de huidige gebouwen op het VIC-terrein gesloopt.

Het plan van onder meer IVN Heeze-Leende om het Varkens Innovatie Centrum om te turnen in een Natuur Innovatie Centrum is ook nog in beeld, maar of het tijdspad wordt gehaald is volgens de woordvoerder de vraag: ,,Deze plannen zijn nog niet geconcretiseerd en zullen mogelijk niet passen in het tijdsplan van de WUR rond de geplande sluiting eind 2020.”

Warme sanering

Daarnaast is de locatie ingeschreven voor de warme saneringsregeling waarbij de varkensrechten van het VIC mogelijk worden opgekocht door het rijk. Maar ook daarin houdt de Wageningse universiteit een slag om de arm omdat het varkensonderzoek mogelijk op een andere locatie wordt voortgezet.

,,Er wordt voor varkensonderzoek gekeken naar maatwerkoplossingen, praktijkbedrijven en testbedrijven. Daarnaast kan onderzoek met varkens plaatsvinden bij Carus in Wageningen en bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. Ook zijn we intensief in gesprek met de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht over een gezamenlijke locatie met zeugen, biggen en vleesvarkens voor onderzoek en educatie.”